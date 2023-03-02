وزير السياحة يكشف تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالأهرامات

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنّ نتائج البحث في مشروع استكشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، أسفرت عن اكتشاف ممر جمالونى بطول 9 أمتار، وبعرض 2.10 سم داخل هرم خوفو، لافتا إلى أنّ وزارة السياحة والآثار مستمرة في العمل، وفقا لأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وزير السياحة والآثار: الكشف يقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، من أمام الهرم الأكبر بالجيزة، للإعلان عن نتائج مشروع اكتشاف الهرم «سكان بيراميدز»، أنّ هذا المشروع تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، موضحا أنّ هذا المشروع تم البدء به عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث ان والابتكار بباريس HIP.

وأوضح الوزير أنّ هذا الكشف يقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح، قائلا «هذا الكشف سيضيف بعدا جديدا لزيارة أهرامات الجيزة وخاصة هرم خوفو الأكبر، والذي يعتبر زيارته حلم يحلم به سائحو العالم».

«عيسى»: ويارة منطقة الأهرامات حلم الملايين حول العالم

وقال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار خلال كلمته إنّ منطقة الأهرامات أهم وأبرز آثار العالم، وزيارتها كانت ومازالت حلم الملايين حول العالم، لافتا إلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها، وحضر المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج مشروع استكشاف الأهرام كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي السابق ورئيس اللجنة العلمية المشرفة على عملية استكشاف الأهرام «سكان بيراميدز».