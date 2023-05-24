الفنانة زين عوض: أقدم أغنية جديدة في حفل زفاف ولي عهد الأردن

أعربت الفنانة الأردنية زين عوض عن سعادتها الكبيرة لغنائها في حفل زفاف ولي عهد الأردن يوم الاثنين المقبل.

الغناء مع مطربي العالم

وقالت «زين عوض» لـ«الوطن»: «ممتنة للغناء في مثل هذه الاحتفالية مع عدد كبير من نجوم الغناء من الوطن العربي كتامر حسني وراغب علامة وأحمد سعد وغيرهم من نجوم الغناء في الوطن العربي، شرف كبير».

أغنية جديدة في حفل الزفاف

وأكّدت «زين عوض» أنَّها صورت أغنية جديدة خصيصًا لهذا الحدث من المقرر أن تغنيها خلال الحدث.

وسبق وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني على تويتر في 17 أغسطس الماضي خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبدالله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.