تعليمات مهمة للمزارعين مع بدء موسم جمع العنب في جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إنّ موسم جمع محصول العنب في محافظة جنوب سيناء، قد بدأ مبكرًا عن باقي محافظات الجمهورية، نظرًا لحالة الطقس بالمحافظة، حيث ترتفع درجات الحرارة بسبب طبيعتها الصحراوية، ما يجعل مناخها وتربتها مناسبان للزراعة.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ محصول العنب من المحاصيل الناجحة في جنوب سيناء، والمساحة المنزرعة في زيادة سنويًا، بسبب ارتفاع إنتاجية الفدان وجودة المنتج، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المساحة المنزرعة حاليًا من العنب بلغت 1109 أفدنة، وتتركز زراعته في طور سيناء ورأس سدر.

أنواع العنب

وأكد وكيل وزارة الزراعة لمحافظة جنوب سيناء، أنّ الأراضي الزراعية في المحافظة خصبة، وحالة الطقس ممتازة لزراعة أنواع معينة من محصول العنب، ومن أبرزها «الكرميسون، الفيليم، سويريور»، مضيفًا أنّ أكثر الأنواع انتشارًا في جنوب سيناء هي الفيليم، ويمتاز بجودته العالية وارتفاع السكر الطبيعي في ثماره، بالإضافة إلى إنتاجه العالي.

9 تعليمات لمزارعي العنب

وتمثلت التوصيات الفنية التي أعد مادتها العلمية، معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، بشأن محصول العنب، في الآتي:

1- إزالة السرطانات أسفل منطقة التطعيم.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- خف الثمار في الأصناف المبكرة المعاملة بالجبر.

4- إجراء عمليات لين وذلك بعد العقد مباشرة.

5- استخدام الدرومكس عند طراوة الحبات، للإسراع من نضجها وزيادة حجمها.

6- عمل حز في الجزع والأفرع الثانوية حتى تصل أكبر كمية غذاء للعناقيد.

7- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

8- رش الأميكتون بمعدل 250 جرامًا لكل 100 لتر ماء لتثبيت العقد.

9- يُرش العنب الطومسون والفليم والسبريور، باستخدام أقراص الجبرلين، وذلك عند وصول حبة العنب إلى 4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزءًا في المليون.