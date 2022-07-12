مزارعو بنها يجمعون محصول العنب وسط الزغاريد: اللؤلؤ على الشجر عناقيد نور (فيديو)

«لؤلؤ وعناقيد نور» هكذا يصف العاملين في مزارع العنب في مكرز بنها بمحافظة القليوبية محصول العنب في اكبر مزرعة لزراعة المحصول بالقليوبية والتي تقع في نطاق عزبة زكي في بنها وتنتج 5 أصناف متنوعه من المحصول للتصدير ويتم طرح جزء صغير منه للسوق المحلي، حيث إن العنب في المزرعة «أورجانيك» وخالي من المبيدات، ويتم ريه بالري الحديث، وبالاعتماد على العاملات الزراعيات الذين يضفون جو من البهجة بالزغاريد والأغاني خلال العمل بالمزرعة.

"الوطن" أجرت بثا مباشرا من داخل اكبر مزرعة لمحصول العنب في مركز بنها والتي تمتد علي مساحة 50 فدان مزروعة بانواع كثيرة من العنب والتي يتم تصديرها لعدد كبير من الدول الأوروبية أهمها فرنسا وروسيا وجنوب أفريقيا وسط زغاريد العاملات بالمزرعة احتفالا بحصاد المحصول والعيد.

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تطبق معايير الجودة العالمية

قال الحاج محمد الشيمي صاحب مزرعة العنب الأكبر في محافظة القليوبية إن المزرعة تطبق معايير الجودة العالمية العالمية والزيرو مبيدات، وذلك من أجل جميع أنواع العنب، والمحصول بالمزرعة يتم تصديره لعدة دول أهمها فرنسا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وروسيا ودولا عربية، مشيرا إلى أن المزرعة على مساحة 50 فدانا.

تحليل المياه واشتراطات المجلس التصديري

أضاف الشيمي أن المزرعة يتم ريها بشكل دوري بطريقة تتوافق مع المجلس التصديري والحجر الزراعي لضمان محصول أورجانيك صالح للتصدير، مشيرا إلى استخدام الري بالتنقيط بالمزرعة حيث يتم تحليل المنتجات بمنتهي الدقة للخروج بمنتج مصري يليق بالتصدير.

الإعداد للمحصول يبدأ من يناير

أوضح الشيمي أن تجهيز المحصول يبدأ من شهر يناير ويبدأ الجني من أول يونيو حتى أول أغسطس وأن المزرعة بها 5 أنواع منها أبيض وأحمر وأسمر، مشيرا أن مراحل الزراعة أهمها التقليم لأشجار العنب وربط الأفرع لتتحمل حجم العناقيد التي تطرح عليها، مؤكدا عدم استخدام أي مبيدات غير مصرح بها دوليا حتى لكمية المحصول التي يتم تداولها في الأسواق الداخلية.