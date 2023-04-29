نصائح تسميد محصول العنب لتسريع وزيادة الإنتاجية.. احذر نقص الماغنسيوم

يعد محصول العنب من المحاصيل الهامة للفواكه في مصر، حيث ينطلق موسم حصاد المحصول أواخر شهر مايو وينتهى فى شهر سبتمبر للأصناف المبكرة أما الأصناف المتأخرة فيبدأ حصادها فى أواخر شهر يونيو وتنتهي في أوائل شهر نوفمبر.

نصائح وطرق تسميد محصول العنب والكميات المناسبة

تستعرض «الوطن»، النصائح وطرق تسميد محصول العنب والكميات المناسبة وطريقة تحضير المحاليل الخاصة بالتسميد.

أوضح الدكتور سعيد عبدالفتاح جاد، الخبير الزراعي بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، أن تسميد مزارع محصول العنب من الخطوات والمراحل المهمة لضمان إنتاج وفير وتقليل الفاقد من المحصول، مشيرا أن الأراضي القديمة التي تروى بطريقة الغمر تحتاج إلى عنصر الأزوت أقل بكثير من أنواع الفواكه الأخرى، محذرًا من المبالغة في التسميد بعنصر البوتاسيوم، حيث يتسبب ذلك في ظهور نقص الماغنسيوم على الأوراق وظهور مساحات من اللون الأصفر بين عروق الأوراق وفي هذه الحالة يجب إيقاف إضافة عنصر البوتاسيوم.

أشار خبير مكافحة الأفات أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن إضافة الأسمدة الكيماوية في مزارع العنب يحب أن يكون على مسافة 50 سم من مسافة الكرمة فى دائرة وفى حالة التسميد الأزوتي وعدم إمكانية الري مباشرة عقب التسميد في هذه الحالة يتم دفن السماد الأزوتي بتغطية التربة حتى لا يفقد الأمونيا.

طرق تسميد أراضي محصول العنب

أشار الدكتور سعيد جاد، أنه يجب إضافة 5 كيلوجرامات سماد سوبرفوسفات كالسيوم أحادي لكل واحد متر مكعب من السماد البلدي حتى يشجع نشاط البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تعمل على تحليل السماد العضوي عن طريق أخذ الطاقة اللازمة لنشاطها من عنصر الفسفور الموجود بالسوبر فوسفات وتجري هذه العملية فى كومة السماد الرئيسية قبل إضافتها للمزرعة.

وأشار الدكتور سعيد جاد إلى أن كثيرا من منتجي العنب يقومون برش الكروم بالأسمدة الورقية مع احتمال توفر كمية من العناصر الغذائية في التربة ولذا يجب قبل الرش بالأسمدة الورقية إجراء تحليل للتربة لمعرفة ماهي العناصر غير المتوفرة بها وتحليل عينات من الأوراق أثناء قمة التزهير وهى الأوراق المقابلة للعناقد لمعرفة مدى نقص تلك العناصر ويراعى إضافة الأسمدة البوتاسية على عمق 15 إلى 20 سم من سطح التربة.

أوضح أنه بالنسبة للتسميد بالأسمدة البلدية يتم إضافة 10متر مكعب سماد بلدي قديم متحلل للفدان سنويا أو 20متر مكعب و إعطاء رشة عناصر قبل التزهير ثم أخرى بعد 2--3 أسابيع ثم رشة ثالثة بعد العقد.

مكونات محلول رش محصول العنب

أوضح الدكتور سعيد جاد أن مكونات محلول الرش كالتالي :

- 300جم حديد مخلبى +150جم زنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبي+300جم يوريا/600لتر ماء

- يمكن استبدال اليوريا ب1.5كيلوجرام سماد متعادل من الماء مع المخلبيات الحديد والزنك والمنجنيز.

أضاف أن مواعيد رش التحجيم بالجبرلين لعناقيد العنب كالتالي :

- كل صنف عنب له وقت مناسب للرش وبالتالى لكى نحصل على زيادة فى قطر ووزن الحبة ويتم البدء التحجيم بعد انتهاء الخف الطبيعي تماماً

- لابد من الانتهاء من رش الجبريلك للتحجيم قبل بداية نزول الماء فى الحبات على الأقل ب20--25يوم وذلك في الأصناف الملونة حتى لا تتأثر عملية التلوين.