حبس متهم بسرقة مكتبة مستلزمات الكمبيوتر في القاهرة

خضع المتهم في قضية سرقة مكتبة مستلزمات الكمبيوتر بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الحدائق بالقاهرة وحدث بينه وبين أحد أقاربه خلافات عائلية فقرر الانتقام منه وسرقة مكتبة مستلزمات الكمبيوتر ملكه باستخدام أسلوب التسلق، كما اعتراف بحيازته لحقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر.

ضبط المتهم بسرقة مستلزمات الكمبيوتر

تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مالك مكتبة مستلزمات الكمبيوتر مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة بعض المستلزمات من داخل المكتبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن من ضبطه وبحوزته المسروقات. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية للمتهم

أما عن العقوبة المتوقعة علي المتهم أوضح المحامي أحمد علي، خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.