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متهم بالسرقة يلقي بنفسه من الطابق الثالث أثناء التحقيق معه بأكتوبر

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:10 م | الخميس 10 فبراير 2022
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

قفز متهم في قضية سرقة، من نافذة غرفة التحقيق بالطابق الثالث بمحكمة أكتوبر، والغريب في الأمر أن المتهم لم يصاب بأية كسور أو كدمات عقب سقوطه على الأرض، بل وقف على قدميه، واستمر في محاولة الهرب، لكن الخدمات الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض عليه. 

يقظة الخدمات الأمنية أحبطت محاولة الهروب

أفادت التحريات الذي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن محاولة الهروب الفاشلة،

انتهت بالقبض علي المتهم في دقائق معدودة من خلال يقظة الخدمات الأمنية المكلفة بأعمال التأمين خلال نقل المتهمين من أماكن الاحتجاز الي مكان جهات التحقيق.

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بقلم جيهان عبد العزيز

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.