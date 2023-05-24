على طريقة محمد صلاح.. سجدة رونالدو في الدوري السعودي تخطف الأضواء

لقطة لم يتوقع أحد على وجه الكرة الأرضية أن يفعلها كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وأحد أساطير اللعبة صاروخ ماديرا في يوم من الأيام، لكن اليوم يمكننا أن نقول: «كل شيء جائز بعد سجدة رونالدو بعد تسجيله هدفا في الدوري السعودي»، حيث اهتمت الصحف والمواقع الرياضية في المملكة العربية السعودية بسجدة النجم البرتغالي.

الوئام: سجدة رونالدو تعد حدثا تاريخيا على الأراضي السعودية

من جهتها قالت صحيفة «الوئام» السعودية إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قدم واحدة من أفضل مبارياته مع نادي النصر السعودي ليقوده للفوز «3-2» على الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، مشيرة إلى أن سجدة رونالدو يعد «حدثا تاريخيا» في السعودية.

وأضافت الصحيفة السعودية: «بهذه النتيجة، حافظ النصر على حظوظه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، وبفارف 3 نقاط عن نادي الاتحاد السعودي متصدر الدوري السعودي».

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فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث

والسجود لله شكرًا ????????



الله يهدي قلبه للاسلام

فرحة كبيرة #النصر_الشباب pic.twitter.com/1Nxqp4RAsn — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 23, 2023

الخليج: سجدة رونالدو تخطف الأضواء

فيما قالت صحيفة «الخليج»، في تقرير بعنوان «سجدة رونالدو تخطف الأضواء في الدوري السعودي»، مشيرة إلى أن اتحاد جدة بات على بعد انتصار واحد من مباراتين لتتويجه بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على الباطن صاحب المركز الأخير والذي هبط إلى الدرجة الأولى 1- صفر أمس الثلاثاء، في حين قلب النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تأخره أمام ضيفه الشباب صفر-2 إلى فوز 3-2 في المرحلة الثامنة والعشرين.

وأضافت: «وخطف رونالدو الأضواء بعد تسجيله هدف الفوز للنصر 3-2 واحتفاله بالسجود،على طريقة اللاعبين المسلمين، ولاسيما نجم ليفربول المصري محمد صلاح».

ريمونتادا ساحرة.. سجدة رونالدو تقود النصر للفوز على الشباب بالدوري السعودي

كما أشارت الصحف السعودية إلى أن فريق النصر اقتنص فوزا مثيرًا من أنياب فريق الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم فريق الشباب بالهدف الأول عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأضاف كريستيان جوانكا الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 40 في الشوط الأول.