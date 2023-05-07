أشهر الصفحات على «فيس بوك».. رونالدو ضمن الأكثر متابعة

يعتبر «فيس بوك» منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة عالميا، والأكثر أيضا متابعة من قبل أغلب سكان العالم، ووفقا لما أعلنته الشركة فإن أعدد مستخدمي التطبيق يبلغ نحو 2 مليار مستخدم نشط شهريا.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أشهر 5 صفحات على موقع «فيس بوك» من حيث عدد المستخدمين، وفقا لما أعلنه التطبيق.

الصفحة الرسمية لـ «فيسبوك»

وصل عدد متابعي الصفحة الرسمية لتطبيق فيس بوك نحو 188 مليون متابع لتتربع هذه الصفحة على عرش الصفحات الأكثر شهرة على الفيس بوك، خصوص أن هناك نحو 183 مليون معجب بها.

الصفحة الرسمية لشركة سامسونج

تحتل الصفحة الرسمية لشركة سامسونج على فيس بوك المرتبة الثانية من حيث الصفحات الأكثر شهرة، حيث يبلغ عدد متابعيها نحو 162 مليون متابع، وتقريبا نفس الرقم من العجبين، حيث تقدم الصفحة بشكل دائم ودوري معلومات عن احدث منتجاتها.

الصفحة الرسمية لـ كرستيانو رونالدو

تحتل الصفحة الرسمية للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو المرتبة الثالثة من حيث الصفحات الأكثر شهرة على منصة فيس بوك، ويبلغ عدد متابعي الصفحة نحو 136 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، ويعتبر كريستيانو، أحد اشهر لا عبى كرة القدم على مستوى العالم، ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث ولد في فبراير 1985، ويلعب كمهاجم مع النصر في دوري المحترفين السعودي وهو ‌قائد المنتخب البرتغالي.

الصفحة الرسمية لنادى ريال مدريد

جاءت في المرتبة الرابعة الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الرياضي من حيث الصفحات الأكثر شهرة على منصة فيس بوك، حيث يبلغ عدد متابعي النادي نحو 117 مليون متابع، وأكثر من 113 معجب، حيث أسس النادي الاسباني سنة 1902، حيث ظهر النادي بقوة على ساحة كرة القدم الأوروبية والإسبانية.

الصفحة الرسمية لشركة كوكاكولا

في المرتبة الخامسة جاءت الصفحة الرسمية لشركة كوكاكولا، وبلغ عدد متابعيها نحو 109 ملايين متابع، حيث تستعرض الصفحة كافة التفاصيل على منتجاتها، وتعتبر شركة كوكاكولا من اقدم الشركات المتخصصة في المشروبات الغازية.