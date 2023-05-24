أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في مباراة النصر والشباب

أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأول تصريحات عقب الواقعة الشهيرة التي شهدتها مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي، والتي عُرفت بـ«سجدة رونالدو»، حيث قال ردا على سؤال المراسل عن هدفه الذي يعد من أفضل أهداف الدوري السعودي هذا الموسم: «المباراة كانت رائعة بالفعل، على الرغم من تسجيل المنافس هدفين خلال فعاليات المباراة، وشكرا لجميع أعضاء الفريق، كما أن المشجعين كانوا رائعين جدا اليوم، ونحن جعلناهم سعداء».

سجدة رونالدو

وكان نادي النصر السعودي اقتنص فوزا مستحقا على حساب نظيره الشباب بنتيجة 3-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب «مرسول بارك» ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت الصحف السعودية احتفت بسجدة رونالدو حيث قالت إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قدم واحدة من أفضل مبارياته مع نادي النصر السعودي ليقوده للفوز «3-2» على الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، مشيرة إلى أن سجدة رونالدو يعد «حدثا تاريخيا» في السعودية.

النصر يحافظ على حظوظه في التتويج بالدوري السعودي

وأضافت صحيفة الوئام السعودية: «بهذه النتيجة، حافظ النصر على حظوظه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد السعودي متصدر الدوري السعودي».

كما قالت صحيفة «الخليج»: «خطف رونالدو الأضواء بعد تسجيله هدف الفوز للنصر 3-2 واحتفاله بالسجود،على طريقة اللاعبين المسلمين، ولاسيما نجم ليفربول المصري محمد صلاح».