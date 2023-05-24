انطلاق المؤتمر العلمي السنوي لـ«القومي لعلوم الليزر» في جامعة القاهرة اليوم

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي السنوي للمعهد بعنوان ملتقى الأفكار، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة جالة العزب عميدة المعهد، اليوم الأربعاء 24 مايو، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والباحثين وخريجي المعهد والمتخصصين.

استخدامات الليزر في المجالات المختلفة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ المؤتمر سيناقش كافة العمليات التعليمية والبحثية والخدمية بالمعهد، وسيفتح الحوار بين الأطراف المختلفة، وسيتبنى توطين البحث العلمي لخدمة متطلبات الأطراف المجتمعية المختلفة بدءً من المواطن المصري وحتى استخدامات الليزر المختلفة، في الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصيدلية، والزراعة، والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار 2030.

«العزب»: أهداف الخطة الاستراتيجية لمعهد الليزر تتقاطع مع التنمية المستدامة 2030

من جانبه، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ المؤتمر يهدف إلى طرح أفكار الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية، والتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الأطراف المجتمعية والخدمية، والوقوف على الحلول العلمية التي تطوع البحث العلمي لخدمة مطالب المجتمع واحتياجاته المتطورة والمستحدثة.

فيما أوضحت الدكتورة جالة العزب عميدة المعهد، إنه نظرًا للطبيعة البينية بالأقسام العلمية المختلفة بالمعهد، فإن أهداف الخطة الاستراتيجية البحثية بالمعهد تتقاطع مع العديد من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنّ المؤتمر سيعرض أنشطة المعهد المختلفة، وتقييم الخطة الاستراتيجية البحثية للمعهد، والنظر في تطوير البرامج التعليمية والخدمات المقدمة.