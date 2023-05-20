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جامعة القاهرة تكرم هالة صدقي عن دورها في مسلسل جعفر العمدة غدا

كتب:

أبانوب رجائي
11:32 م | السبت 20 مايو 2023
هالة صدقي

هالة صدقي

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقامة حفل إعلان نتائج استطلاع رأي حول دراما رمضان 2023، غدا الأحد في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة المؤتمرات بالكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام وإشراف سحر مصطفي مديرة مركز بحوث الرأي العام ويبنار، حسب الصفحة الرسمية للكلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

متسابقة الدوم تقدم الحفل

وتقدم الحفل الإعلامية الشابة سارة سامي نجمة برنامج «الدوم» في الموسم الثاني، ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة هالة صدقي بجائزة أفضل ممثلة في رمضان عن دورها بمسلسل «جعفر العمدة».

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد آخر من الفنانين أيضا، لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويذكر أن هالة صدقي قدمت في رمضان الماضي دور «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة»، وشارك في المسلسل مع هالة صدقي كل من محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، زينة، عصام السقا، مجدي بدر، دعاء حكم، جوري بكر، كريم صبحي، لبنى ونس، سلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

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