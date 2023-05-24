«شاليهات المكس» بين الماضي والحاضر.. أشهر أماكن تصوير الأفلام والمسلسلات بمصر

تعد منطقة شاليهات وفنار المكس، أشهر أماكن تصوير الأفلام والمسلسلات في مصر، إذ شهدت المكس تاريخ حافل لتصوير الأفلام والمسلسلات لعظماء الدراما المصرية فريد شوقى نجم وحش الشاشة منها رصيف نمره 5 وعرفة البحر للرائع نور الشريف، وريا وسكينة، وبلطية العايمة للمحبوبة عبلة كامل، والشبح لأحمد عز والعراف، للزعيم عادل إمام وجعفر العمدة لمحمد رمضان وغيرها، ويبحث المخرجون والمنتجون عن المكس دائمًا خلال تصوير مشاهد البحر في الأعمال السينمائية.

أهالي المكس يشاركون بأدوار ثانوية

الحاج اللول أحد أشهر الشخصيات في المكس، وهو دائمًا المسئول عن إعداد وتجهيز أماكن التصوير، قال حسب حديثه لـ«الوطن»،: «أعيش في شاليهات المكس منذ حوالى 40 سنة وجميع الأفلام والمسلسلات التي يتم تصويرها في هذا المكان تكون من خلالي وهذا محبة من الناس، فنحن نستقبل الفنانين بكل ترحاب والأهالي هنا يفرحون بتواجد الفنانين ويتم كثيرًا الاستعانة بالأهالي هنا في أدوار ثانوية ومشاهد كثيرة وخاصة المشاهد التي تتطلب مراكب أو صيد والجميع يتعاون فظهور منطقتنا في الأفلام والمسلسلات توثيق تاريخي لها وسعادة لأبناء المكس».

عبق الماضي وسحر المكان

«نعيش هنا بالمكس في الإسكندرية منذ سنوات طويلة ومنذ نعومة أظافري يحضر إلى هنا نجوم الفن لتصوير الأفلام والمسلسلات، ونتعايش معهم حسب عائشة اللول لـ«الوطن»، مضيفة الأهالي تشارك في الأعمال الدرامية التي يجري تصويرها وكل النجوم يتعاملون معنا بحب، وبعد انتهاء التصوير لا يريدون الرحيل لحبهم في المكان ويصفونه دائما أنه يحمل عبق الماضي وسحر المكان، وبالطبع لفنار المكس التاريخي مكانة هامة في كل الأحداث التي يتم تصويرها هنا كما يتمتع المكان بعدة مميزات، أهمها طريقة بناء الشاليهات والمراكب والبحر نحن نفخر بأننا نعيش في شاليهات المكس.

محمد فرج من أهالي المكس، يقول «شاهدنا العديدة من الفنانين الكبار خلال تصوير أعمال سينمائية في المكس علي البحر ووسط المراكب وبمطعم اللول، وفي الشاليهات والفنار، وهذا المكان علامة مميزة في السينما المصرية».