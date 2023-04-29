رزق يوم بيومه.. المكس في الإسكندرية قلعة صيد سمك السردين والبساريا

مع انطلاق موسم أنواع من الأسماك منها «السريدن والبساريا»، في البحر المتوسط تشتهر منطقة المكس في الإسكندرية باحتراف أهلها صيد الأسماك، خاصة وأن المكس يساعدها موقعها الجغرافي المتميز علي سواحل البحر مباشرة في أعمال الصيد، التي يتوارثونها أبا عن جد، في ظل الإمكانات لديهم من المراكب لصيد أنواع معينة من الأسماك يتميزون بها عن غيرهم من المناطق الساحلية.

السردين والبساريا

تأتي أعمال صيد الأسماك التي تخرج من سواحل الإسكندرية في منطقة المكس على مدار العام أسماك المغازل والكبريت وسمك البطاطا والمرجان واللوت، حسب أحمد سعيد صياد سمك بالمكس لـ«الوطن»، مستكملا أن أهم الأنواع الأسماك من الصيادة هي «السردين والبساريا» ويبدأ موسم صيدهما من شهر مارس وحتى شهر نوفمبر، ويباع السردين والبساريا فور خروج الصيادين من البحر طازج يوميا، وهو من أسرار تميز المكس، ويكون في انتظارهم المواطنين يشترون سواء من الأهالي أو من باعة الأسماك.

المكس أشهر المصايد

ومن أهم أسباب تميز المكس غرب الإسكندرية وشهرتها بين المناطق الساحلية بصيد السردين والبساريا طبقا لـ«سعيد»، هو التقاء المياه العذبة مع مياه البحر المتوسط، ويعتبر هذا المكان هو المفضل لسمك السردين والبساريا، وتخرج المراكب للسرحة فى تمام السابعة صباحاً، لتعود فى المساء محملة بالخير وفى حالة تأخر المركب تبيت ليلة واحدة فى عرض البحر لتعود في الصباح الباكر.

سر الخط الأصفر في السردين

سعد الحمراوي أشهر صيادي السردين والبساريا في الإسكندرية قال لـ«الوطن»، إن هذه الأصناف بالمكس هي أفضل الأنواع لعدة أسباب أهمها أن نوع الغذاء يجعل السردين مبطرخ وسمين وذو طعم لذيذ، كما أن البساريا نقية في اللحم والطعم المتميز، وتجد سردين المكس به خط أصفر بجانبه تعرف أن هذا السردين طازجة ومبطرخة، وتستغرق متوسط ساعات السرحة 10 ساعات في البحر للصيادين، ويتغذى السردين على البساريا.

فوائد السردين والبساريا للقلب

وحول فوائد السمك خاصة هذه الأنواع أكد الدكتور محمود دربالة استشاري أمراض القلب والشرايين لـ«الوطن»، أن من أهم فوائد سمك السردين الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يزود السردين الجسم بالأوميغا 3 الذي يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار، وأي لويحات تسد الشرايين وتسبب ارتفاع ضغط الدم، ويساهم في التقليل من تشكل الجلطات الدموية، ويكون ذلك من خلال التقليل من نسبة الكوليسترول في الجسم، بينما البساريا هي نوع من الأسماك معروف بقدرتها على الحفاظ على صحة القلب، لأن البساريا تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين الدورة الدموية.