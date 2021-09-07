وزير النقل: 12 مليار جنيه تكلفة تقديرية لتطوير ميناء «المكس»

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، تطوير ميناء «الدخيلة» كجزء من تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وبعض عناصر المنظومة متعددة الوسائط والتي تنفذ لصالح ميناء الإسكندرية الكبير، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كنموذج للموانئ المصرية كافة.

إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بـ3 مليارات جنيه

وأوضح وزير النقل، خلال خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه جرى إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، بطول 1800 متر وعمق 17 مترًا وظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.

إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه

وأضاف الوزير، أنَه جرى إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بين رصيفي 91 و92 بميناء الدخيلة بطول 11500 متر وعمق 15 مترًا وساحة تخزين قدرها 300 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وأما بالنسبة لمحطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف الرصيف 90، فإن طولها يبلغ 540 مترًا وعمقها 165 مترًا وساحة تخزين بمساحة 188 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه.

كما استعرض أيضًا تطوير ميناء «المكس»، فقد جرى إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.