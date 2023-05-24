رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة في المحصورة

كتب:

أيمن حمزة
11:04 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
الإسكان تشن حملات إزالة مكبرة بمنطقة المحصورة بأكتوبر

الإسكان تشن حملات إزالة مكبرة بمنطقة المحصورة بأكتوبر

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حملة مكبرة بقيادة أشرف الجوهري مدير إدارة التنمية بالجهاز والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير، وشارك بالحملة إدارات أمن الجهاز وإدارة التراخيص، لتنفيذ قرارات إزالة مباني مخالفة بـ«المحصورة» بتوجيهات من المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وأعلن الجهاز، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن إزالة 2 سقف دور رابع مخالف في المباني المخالفة في المحصورة ب.

 لا مصالحات في المباني المخالفة في البناء

وشدد الجهاز على استمرار حملات الإزالة للمباني المخالفة بكافة الاحياء السكنية وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة، مشددًا على أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها، المدينة ولن يتم السماح لها باي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل بالبيع.

 

اقرأ المزيد:

أول رد من حفيد أم كلثوم على تقليدها بالذكاء الاصطناعي: سنتخذ الإجراءات القانونية

وزير التعليم: رصدنا بعض التجاوزات بالامتحانات واتخذنا الإجراءات القانونية

لو تليفونك اتسرق.. اعرف الإجراءات القانونية لعمل محضر واستعادة هاتفك

«الأعلى للإعلام» يعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي التعصب الرياضي

«البريد» يحذر من روابط وصفحات وهمية: هدفها القرصنة.. وسنتخد الإجراءات القانونية

محافظ الجيزة يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تجار يبيعون السلع بأزيد من سعرها

«لو هتغير نشاط مشروعك».. اعرف الإجراءات القانونية لتجنب الغرامة المالية

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تاجر أدوية مخدرة متهم بغسل 9 ملايين جنيه في الغربية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 41 مليون جنيه

خطوات الاستئناف على الحكم الغيابي.. اعرف الإجراءات القانونية

أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقشه «النواب» بالجلسة المقبلة

قانون التصالح 2023.. الحكومة تضع الصيغة النهائية

قانون التصالح الجديد ينهي مخالفات البناء

«س و ج» عن التعديلات المقترحة بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

عاجل.. 6 قرارات هامة للحكومة حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

عاجل.. مدبولي يناقش التعديلات المقترحة لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.