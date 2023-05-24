جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة في المحصورة

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حملة مكبرة بقيادة أشرف الجوهري مدير إدارة التنمية بالجهاز والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير، وشارك بالحملة إدارات أمن الجهاز وإدارة التراخيص، لتنفيذ قرارات إزالة مباني مخالفة بـ«المحصورة» بتوجيهات من المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وأعلن الجهاز، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن إزالة 2 سقف دور رابع مخالف في المباني المخالفة في المحصورة ب.

لا مصالحات في المباني المخالفة في البناء

وشدد الجهاز على استمرار حملات الإزالة للمباني المخالفة بكافة الاحياء السكنية وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة، مشددًا على أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها، المدينة ولن يتم السماح لها باي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل بالبيع.