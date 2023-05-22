أول رد من حفيد أم كلثوم على تقليدها بالذكاء الاصطناعي: سنتخذ الإجراءات القانونية

أثيرت خلال الفترة الماضية حالة من الجدل، بعد الإعلان عن أغنية جديدة بالذكاء الاصطناعي قيل إنها باستخدام صوت أم كلثوم، الأمر الذي رفضه حفيدها عدلي سمير خالد، مشددًا على أن ذلك يعتبر مساسًا بقيمة ومكانة كوكب الشرق في مصر والعالم بأكمله.

و أوضح «سمير»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة أغاني كوكب الشرق، موضحًا: «اللي حابب يحيي ذكرى أم كلثوم يسمع أغانيها، لكن تقولي ذكاء و كلمات جديدة، وألحان مختلفة لا ده غير مقبول سواء لينا، أو لجمهورها الكبير».

أم كلثوم كانت تهتم باختيار كلمات أغانيها بدقة

واستكمل: «أم كلثوم كانت بتختار كلمات أغانيها بدقة رهيبة، وكتب ليها عظماء كثير، ده غير الألحان الخالدة حتى وقتنا هذا، وأي تغيير لا ينتمي لتاريخها غير مسموح به».

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع إخراج ناتج قوي يضاف في تاريخ كوكب الشرق، مشددًا: «فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لصوت أم كلثوم، ده غير مقبول نهائي، هي وصلت للقمة في تقديم أغاني مختلفة، وقدمت كل حاجة، فالذكاء الاصطناعي لن يجد بأي إضافة في تاريخ أم كلثوم».

حفيد أم كلثوم: سنتواصل مع الشركة المسؤولة عن حقوق الملكية

وأشار إلى أنه سيتواصل مع الشركة المسؤولة عن حقوق الملكية لأغاني أم كلثوم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام صوت أم كلثوم في الذكاء الاصطناعي، أو تجربة الأمر كما فعل البعض، وادخل ألحانه و كلماته على صوت أم كلثوم.

و كان الملحن عمرو مصطفي قرر أن يخوض تجربة جديدة مع الذكاء الاصطناعي، فطرح أغنية من ألحانه، و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تحمل صورته وصورة كوكب الشرق، الأمر أثار جدلًا كبيرا بين جمهورها ومحبيها.