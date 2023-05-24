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ضبط شاب بتهمة قتل والدته وشقيقته في الإسماعيلية.. «مدمن مخدرات»

كتب:

محمد بركات
11:25 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات ونجلتها بالإسماعيلية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز له معلومات جنائية)، بالتعدي على والدته وشقيقته باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وإحداث إصابتهما التي أودت بحياتهما.

جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبسؤال والده، قرر أن نجله من مدمني المواد المخدرة وتنتابه حالة هياج بسبب الإدمان من حين لآخر وسبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان، وأضاف بسابقة تعديه عليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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