«مخاطر الإدمان والمخدرات» ندوة توعوية بجامعة بنها

نظمت كلية الطب جامعة بنها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومجمع النيل للإعلام ندوة توعوية حول مخاطر «الإدمان والمخدرات»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

أقيمت الندوة بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد الحبشي مدير مستشفى الرمد، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وسماح محمد مسؤول الإعلام السكاني بمجمع النيل للإعلام وبالتنسيق

مشكلة انتشار المواد المخدرة

قالت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري ببنها، إن انتشار المواد المخدرة من أكبر المشكلات التي تعاني منها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولابد من مواجهه الأسباب التى تؤدى إلى زيادة نسبة التعاطى والإدمان في المجتمع وأنواع المخدرات، وأضرار المخدرات على مستقبل الوطن، خاصة أنها تستهدف الشباب بشكل كبير.

وأوضحت نرمين عدلي، أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملا رئيسيا فى تلك الأزمة، وأن التدخين هو البوابة الأولى لدخول عالم الإدمان والتعاطي والمخدرات.

تنظيم الندوات التوعوية للشباب

أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية عن بالغ سعادته بالتعاون بين كلية طب ومجمع النيل للإعلام، ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مشيدا بالدور الذي تلعبه الندوات للتعرف بخطورة انتشار ظاهرة الإدمان والمخدرات بين الشباب، مضيفًا أن تنفيذ مثل هذا البرامج تأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تحرص وزارة الشباب والرياضة علي تنفيذها بهدف زيادة الوعي للنشء والشباب.

فيما أشار الدكتور أحمد الحبشي إلى ارتباط مرض السكري بالعيون ويعتبر اعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الناجمة عن الإصابة بداء السكري التي تصيب العينين، ويحدث بسبب تلف الأوعية الدموية في النسيج الحساس للضوء الواقع في الجزء الخلفي من العين.

ودعا مرضى السكري إلى اتباع تعليمات الطبيب بدقة وذلك بضبط معدل السكر في الدم، والسيطرة على مستوى ضغط الدم والدهون، والمواظبة على التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي وعمل الفحوصات للعين بشكل دوري.