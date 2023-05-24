تشريح جثة شاب بعد الاشتباه في وفاته مسموما بالنزهة

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب يدعى «إسلام م س» في العقد الثالث من العمر، عُثر على جثته في منطقة النزهة إلى مشرحة زينهم، للاشتباه في وفاته مسموما، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان وأخذ عينات حشوية ودموية وإرسالها إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لبيان نوعية المادة السامة التي تسببت في الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في النزهة

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصاب بحاله إعياء شديدة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأشار الإخطار إلى أن سبب الوفاة جنائي.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى المستشفي وتبين العثور على جثة شاب يدعى «إسلام م س» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود من قبل ضباط مباحث قسم شرطة النزهة للوقوف على ملابسات الواقعة.