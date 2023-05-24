«الداخلية»: ضبط شخص بتهمة تعدين العملات الرقمية المشفرة في النزهة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تعدين العملات الافتراضية، واستخدامه للشقة محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (28 كارت شاشة يستخدموا كإحدى مكونات شبكة التعدين - 10 وحدات ذاكرة فلاش ميموري - 5 «هارد ديسك» - 7 بوردات إلكترونية - 11 جهاز تقوية كهرباء- 2 جهاز حاسب آلي - 2 هاتف محمول) .

بمواجهة المتهم، أقرّ بممارسته لذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الافتراضية وبرامج خاصة بعمليات التعدين.