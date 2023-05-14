كواليس مقتل سيدة على يد جارها في الإسكندرية.. سرقها وتخلص من الجثة 

حضر المتهم بارتكاب جريمة قتل جارته في الإسكندرية مقيد اليدين بالكلابشات في حراسة أمنية مشددة للتحقيق معه أمام جهات التحقيق، وعقب وصوله تم عرضه على جهات التحقيق حيث اعترف بجريمته، مشيرًا إلى أن المجني عليها جارته، وقرر سرقتها وقلتها، حيث كانت تقف أمام باب شقتها، فقام بالتعدي عليها بالمطرقة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولى على بعض المتعلقات الخاصة بها وملابس و2 هاتف محمول ولاب توب، وبعد ذلك تخلص من الجثة وألقاها في المكان الذي تم العثور عليها به.

حبس المتهم 4 أيام

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم التي استمرت أكثر من 3 ساعات، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، ونقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات، وتم تحديد هويتها وقام رجال الشرطة أمس السبت، بالقبض على مرتكب الجريمة، وتم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة.

العقوبة المتوقعة

وكشف المحامي أحمد عزت في تصريحات لـ«الوطن»، عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، حيث أوضح أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».