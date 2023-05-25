«أحمد» 5 سنوات يشارك في حملات نظافة محمية نبق.. كرمته السفارة الهندية

يحرص أهالي جنوب سيناء، المقيمين في مناطق المحميات الطبيعية، على مشاركة وزارة البيئة وقطاع المحميات، في حملات تنظيف الشواطئ والمحميات، لأنها مصدر الرزق لهم، فهم يعملون أما بالصيد أو في مجال السياحة.

ومن بين الأهالي الذين شاركوا في تنظيف الشواطئ، غريب أبو حجاج، ويعمل صيادًا، ويعيش منذ عشرات السنين في قرية نبق بشرم الشيخ، مع زوجته وأولاده، إذ يقول لـ«الوطن»، إنه يحرص على تنظيف المنطقة رفقة أسرته، لأنها مصدر الرزق الوحيد له، ويسعى دائمًا للمشاركة في حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة التي يتركها بعض الأشخاص.

وأضاف أنّ ابنه أحمد، البالغ من العمر 5 سنوات، شارك في آخر حملة نظافة بمحمية نبق أول أمس، بحضور وفد من الهند، والجميع أبدى سعادته لمشاركته في الحملة، لأن ذلك يدل على الوعي ومشاركة المجتمع المحلي.

«ابن الوز عوام»، هكذا وصف الدكتور وليد حسن مدير محميات سيناء، الطفل أحمد، بعد مشاركته في حملة النظافة التي جرت في محمية نبق بمشاركة وفد من السفارة الهندية.

جائزة من السفارة الهندية

يقول مدير محميات سيناء، لـ«الوطن» إنّ الطفل أحمد لم يلتحق بالدراسة بعد لصغر سنه، ويحرص على المساعدة في المحمية مع والده، من أجل الحفاظ على جمالها، مشيرًا إلى أنّ الوفد الهندي الذي شارك في أعمال جمع المخلفات الصلبة بالمحمية، أثنى على الطفل الذي لفت انتباه الجميع.

وأضاف أنّ «أحمد» هو أول طفل يسجل رسميًا في سجلات نظافة المحميات في جنوب سيناء، وكرمه وفد السفارة الهندية بجائزة، لمشاركته في جمع أكياس البلاستيك وزجاجات المياه المعدنية والكانز، للحفاظ على الشعاب المرجانية والنباتات الطبيعية الموجودة.

وتابع أنّ المحميات تشارك مع المجتمع المدني والجمعيات، في حملات النظافة، التي جرت بحضور نحو 50 شخصًا، وجرى رفع 60 كيلو من المخلفات الصلبة عبارة عن أكياس وكانز وزجاجات مياه فارغة.

معلومات عن محمية نبق

وأوضح أنه جرى إعلان منطقة نبق، محمية طبيعية في عام 1992، وتقع بين مدينتي شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوى في جنوب سيناء، وتبعد محمية نبق عن شرم الشيخ بنحو 35 كيلومترًا، وتبلغ مساحتها نحو 600 كم2، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

1- تتميز بوجود أشجار المنجروف.

2- يعد وجود النسر العقابي آكل السمك من معالم محمية نبق.

3- مساحتها 600 كيلو متر.

4- تحتاج سيارة دفع رباعي من أجل الوصول إليها.

5- تتمتع بوجود أنواع مختلفة من الحيوانات، أشهرها الغزلان والتياتل والثعالب والوبر.