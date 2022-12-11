محميات جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للجبال.. زيارات لطلاب المدارس

تتميز محافظة جنوب سيناء بمساحتها الكبيرة التي تصل لنحو 30 ألف متر مربع، وتغطي مدينة سانت كاترين جزءًا كبيرا من هذه المساحة، والتي تعد من أبرز المعالم السياحية بالمحافظة بجانب الوديان والهضاب.

الدكتور وليد حسن مدير عام محميات سيناء، قال لـ«الوطن»، إن الأمم المتحدة تحتفل يوم 12 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للجبال، والذي يهدف إلى زيادة الحس البيئي لدي الإنسانية، ومعايشة السكان الذين يعيشون في القمم الجبلية ومعرفة طريقة ونظم حياتهم اليومية.

وأوضح أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهت بالاحتفال بهذا اليوم في محميات جنوب سيناء، نظرا لأنها تضم أكبر قمة جبلية في مصر، وهي قمم سانت كاترين التي ترتفع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر.

توعية الطلاب بمدارس سانت كاترين

وأكد الدكتور إسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين لـ«الوطن»، أن محمية سانت كاترين تحتفل باليوم الدولي للجبال بطريقة مختلفة، حيث يُجرى تنظيم زيارات لطلاب المدارس للتوعية بأهمية الجبال، ولماذا خلقها الله، وكيفية الحفاظ علي البيئة الجبلية.

وتابع، بأن المحمية تقدم الهدايا للطلاب، وتعقد ورش فنية حول الجبال، إضافة إلى تنظيم زيارة لمركز الزوار لتعريفهم بالثروات الطبيعية الموجودة داخل محمية سانت كاترين، مشيرا إلى أن تلاميذ المدينة هم المستقبل، ولابد من توعيتهم لأن محمية سانت كاترين من أكبر وأهم المحميات على مستوى مصر بسبب تنوع الحياة البرية بها.

رفع الوعي البيئي

وأوضح الدكتور إسماعيل حطب، أن محمية سانت كاترين لديها برامج طوال العالم هدفها الرئيسي رفع الوعي البيئي لدى أهالي المدينة، عن طريق عقد لقاءات معهم، وتعريفهم بأهمية الحياة البرية والحيوانات في المحمية، وكذلك خطورة صيد الطيور والحيوانات الناظرة التي تعتبر منحة من الله للمدينة لابد من الحفاظ عليها.

وتابع، بأن المحمية تنفذ برامج مرور على كل القطاعات بالمحمية لمراقبة التنوع البيولوجي، موضحاً أن حراس الطبيعة يقومون بدور كبير من خلال مراقبة الوديان والجبال.