الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب موضوعات الحوار الوطني في مصر

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إننا الاتحاد يتابع عن كثب وبكثير من الاهتمام كل الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني في مصر.

وأضاف «برجر» في مصر خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا تعاون وثيق مع مصر في الكثير من هذه الموضوعات مثل الموضوعات السياسية ومخرجات الحوار الوطني وتأثيره على الاقتصاد؛ بالإضافة إلى الموضوعات الاجتماعية».

لدينا الكثير من المشروعات والبرامج المشتركة مع الحكومة المصرية

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، «بالطبع لدينا الكثير من المشروعات والبرامج المشتركة مع الحكومة المصرية، وبالتالي نتابع هذه الموضوعات ونتطلع للنتائج الإيجابية للحوار الوطني».