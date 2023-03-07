سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة: مصر دولة فريدة من نوعها والسينما قوتها الناعمة

وصف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير كريستيان بيرجر، اليوم الثلاثاء، مصر بأنها دولة فريدة من نوعها، ولديها قوة ناعمة هائلة وفي القلب، منها السينما.

ختام ورشة المرأة في مهرجان أسوان الدولي

جاء ذلك في كلمة السفير كريستيان بيرجر، خلال حفل ختام ورش العمل المقامة في إطار فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، التي حضرها المئات من شباب السينمائيين من محافظة أسوان ولفيف من الفنانين المشاركين في المهرجان وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والسياحة والثقافة.

وقال بيرجر إن مصر كانت ثاني دولة في العالم لديها صناعة سينما، مشيرا إلى أن السينما المصرية أسهمت في تعزيز وعي المواطنين بالعديد من القضايا، كما أسهمت في تغيير العديد من القوانين خاصة في مجال الأسرة وحقوق المراة.

ووجه السفير الأوروبي الشكر للقائمين على ورش العمل وتدريب الشباب الطموح والشغوف بالفن والذي أبهر الجميع بعشقه للسينما.

من جانبه، أكد رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، أن الإنتاج السينمائي لشباب الورش يعد بمثابة أول توثيق سينمائي لجنوب مصر.

وجرى خلال الحفل عرض 11 فيلما دراميا ووثائقيا قام شباب أسوان المشاركون بإنتاجها، وعكست ما يتمتعون به من مهارات العمل السينمائي والفني وأطلقت العنان لطاقاتهم وإبداعتهم الفنية.

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن جوائز الأفلام التي جرى إنتاجها في إطار هذه الورش في ختام المهرجان في العاشر من الشهر الجاري.

وحرص السفير قبيل الحفل على إجراء حوار مفتوح مع نحو مائة شاب وشابة من شباب السينمائيين في أسوان والذين شاركوا في هذه الورش، حيث أشاد بالمواهب السينمائية التي تذخر بها أسوان وشبابها ووعد بمواصلة تقديم الدعم لمهرجان أسوان.