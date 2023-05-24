مقتل شاب على يد 3 متهمين في الدقهلية.. كاميرات المراقبة كشفت التفاصيل

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على شاب وإنهاء حياته بمنطقة منيا النصر في محافظة الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحريات الشرطة والتحقيقات أن خلافًا وقع بين الطرفين وانتهى بجريمة.

وفي وقت سابق، أجرت الجهات المعنية تحقيقات موسعة مع المتهمين مرتكبي الجريمة، وذلك خلال جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كاميرات في مسرح الجريمة

ومن خلال تحقيقات النيابة وتحريات رجال الشرطة وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، تبين أنه في يوم الواقعة وردت إشارة من أحد المستشفيات إلى رجال الشرطة بمنيا النصر، تفيد وصول شخص مصاب برش خرطوش في الرأس.

وأوضحت والدة المجني عليه كواليس الجريمة أمام جهات التحقيق، واتهمت كهربائي سيارات بالتسبب في مقتل نجلها بعدما تعدى عليه ببندقية خرطوش، لسابقة قيام الضحية بالتوجه لمنزل المتهم، وكان بحوزته سلاح ناري لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه، وتمكن رجال الشرطة من تحديد مكان تواجد المتهم وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

كما حدد رجال الشرطة شخصين ظهرا في مقطع فيديو، وتم ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات تناول العقوبة القانونية لارتكاب جريمة القتل، وذلك طبقًا للمادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».