وزير الصحة يدعو نظيره السعودي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في مصر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أخيه، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي، والوفد المرافق له، على هامش انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بالتنسيق الكامل بين وزارتي الصحة والسكان في مصر والسعودية.

الوكالة العربية للدواء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير وجّه الشكر إلى السعودية، على دعمها للمقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر، وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصري لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب والذي تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء، كما تقدم بدعوة رسمية لوزير الصحة السعودي لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، والمزمع عقده في سبتمبر المقبل، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شراكة بين وزارتي الصحة في مصر والسعودية

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة في مصر والسعودية، وعلى رأسها تبادل الخبراء في مجالات التحول الرقمي للمنظومة الصحية وإنشاء المركز الإلكتروني للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إقامة الشراكات في مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزيران أنّ هناك توجيها من القيادة السياسية في مصر والسعودية، بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتي الصحة في البلدين بجميع المجالات الصحية.