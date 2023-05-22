رئيس الوزراء يناقش إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء

عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكدا أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.

من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه عقد ووزير الصحة والسكان اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من المسؤولين عن القطاع، ومسؤولي البنك المركزي، لافتا إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدا أنه جرى تحديد الأولويات المطلوبة، ويتم التنسيق بهذا الشأن بهدف دفع هذه الصناعة المهمة.

توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين

وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومُستلزمات دوائية وخلافه لعدة أشهر قادمة؛ بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه يتم التنسيق المستمر مع مسؤولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه.

أشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن توفير الخامات والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الاستراتيجية، مُستعرضاً تفاصيل ما تم اتاحته من تمويل دولاري لهذا القطاع، لتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات من تلك الخامات والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أهمية توفير التمويل اللازم لإتاحة الخامات الدوائية، إذ يأتي ذلك فى ظل الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع ما تحظى به صناعة الدواء من أهمية استراتيجية.

ومن جانبه، أشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى أن لدينا نحو 177 شركة لتصنيع الدواء في مصر، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين تلك الشركات لتنويع منتجاتها من الأدوية، مؤكدا أن هذا الأمر يمكن تنفيذه وسيكون له نتائج مهمة.