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وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبي التعاون في تصنيع الأدوية واللقاحات

كتب:

مريم الخطري
09:50 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
اجتماع وزير الصحة

اجتماع وزير الصحة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره في دولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في جنيف، على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

تصنيع الأدوية والأمصال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير بحث مع نظيره الكوبي، التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

مجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات

وأضاف أنّ الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، في إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات.

وتابع أن الوزيرين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الرعاية الأساسية، كما اتفقا على إعادة دراسة الأطر القانونية لتذليل العقبات وتسهيل التعاون في المجال الطبي .

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بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.