غدا.. الحوار الوطني يناقش القضية السكانية والتعليم قبل الجامعي

تنطلق غدًا، ثاني جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومن المنتظر مناقشة القضية السكانية من خلال جلسة « تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، فيما تناقش لجنة التعليم قضية «التعليم قبل الجامعي» على مدار جلستين متتاليتين لكل لجنة، من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساءً، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضور جلسات المحور المجتمعي

ويشارك في النقاش المهندس خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة هانيا الشلقاني المقرر العام المساعد، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، بجانب مشاركة القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة والخبراء.

لجان المحور المجتمعي

ويتضمن المحور المجتمعي 6 لجان يندرج تحتها عددًا من الموضوعات والقضايا التي قد تم مناقشة بعضها، ويتبقى لجنة الصحة ولجنة الشباب، سيناقشان العديد من الموضوعات المهمة خلال الجلسات المقبلة.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، العديد من الموضوعات على مدار جلسات الحوار الوطني ومنها« التعليم قبل الجامعي (أساسي، وثانوي، وفني)»، و«إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم» و«المعلم.. الهيكلة»، و«الأنشطة المدرسية»، و«الدروس الخصوصية»، و«محو الأمية وتعليم الكبار».

فيما تناقش لجنة القضية السكانية، عدد من الموضوعات الهامة ومنها: «تشخيص الحالة السكانية في مصر»، و«تنمية الأسرة وتنظيمها»، و«تحسين الخصائص السكانية»، و«الخريطة السكانية والتوسع العمراني».

وتسلط لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ، الضوء على بعض القضايا منها: «ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول)»، و«العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة)»، و«المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي».

وتفتح لجنة الصحة، ملفات هامة لمناقشتها منها: «منظومة التأمين الصحي الشامل»، و«النظام الصحي حكومي/ خاص/ أهلي»، و«العنصر البشري في المنظومة الصحية، و«صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول»، و«مستقبل التعليم الطبي في مصر».

وتناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، موضوعات منها: «المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة»، و«مؤسسات الدولة»، و«مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي»، و«الصناعات الثقافية»، و«الدراما والسينما»، و«المسرح«، و«النشر والترجمة»، و«الموسيقى»، و«الهوية الوطنية»، و«دعم وتشجيع الإبداع وحريته».

وأخيرًا لجنة الشباب تناقش «دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية»، و«التمكين السياسي للشباب»، و«دعم رواد الأعمال الشباب»، و«دعم الشباب من ذوي الهمم»، و«الرياضة»، و«مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية».