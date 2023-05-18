مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: 120 متحدثا قدموا اقتراحات بلجنة الثقافة

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن مستوى الحضور في جلسات المحور المجتمعي كان متميزا للغاية.

اجتماعات على مدار 7 ساعات

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه حضر جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والتي استمرت الاجتماعات على مدار 7 ساعات وتحدث خلالها أكثر من 120 متحدثا، قدموا اقتراحات كثيرة، كما أن هناك عدة أحزاب قدموا اقتراحات مكتملة.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية والدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد، سيصيغان المقترحات والآراء ووجهات النظر المختلفة، كما أنه من حقهما تنظيم ورش العمل أو عقد اجتماع من بعض الشخصيات الموجودة للمراجعة معهم، ثم رفع هذه التوصيات لمجلس الأمناء.

رفع التوصيات لرئيس الجمهورية

وأوضح أن مجلس الأمناء يتكون من 21 شخصية ممثلة لأيدولوجيات مختلفة وأحزاب ومراكز بحثية ومجلسي الشيوخ والنواب، وبالتالي سيتم مراجعة التوصيات من اللجنة، وإذا كانت هناك وجاهة محددة لبعض التوصيات أو المقترحات الواضحة سيتم رفعها لرئيس الجمهورية في نهاية الحوار الوطني.