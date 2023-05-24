انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ18 بعنوان «مستقبل الإعلام»

تنطلق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشر، في الفترة بين 28 حتى 29 مايو، بعنوان «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل»، تحت رعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

الملتقى الإعلامي العربي

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي عبدالله الخميس، إنّ فعاليات الملتقى هذا العام تأتي مختلفة لعدة أسباب، أهمها مرور 20 عاما على تأسيس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام 2003، والذي شهد خلال تلك الفترة تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة على السبل والأصعدة كافة، واستطاع عقد العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الكويت وخارجها بشكل مميز ومكثف وكبير.

وأوضح الخميس، أنّ الأمر الآخر فهو إعادة عقد فعاليات وأنشطة الملتقى الإعلامي العربي بعد التوقف 3 سنوات منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا، الذي جعل الأنشطة والفعاليات في العالم تتوقف وتتأثر، لكن العالم الآن تجاوز هذه المحنة.

ولفت إلى أنّ الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشر يأتي تحت شعار «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل»، ويناقش عبر 14 جلسة حوارية ثرية العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بصناعة الإعلام وقضاياه المختلفة، يشارك فيها عدد من وزراء الإعلام العرب والعديد من الشخصيات الإعلامية المهمة، والأكاديميين والكتاب والصحفيين والفنانيين والشعراء، والكثير من المهتمين بالشأن الإعلامي.

صناعة الإعلام

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إلى أنّ الإعلام اليوم بحالة تغيير سريعة، ومجمل تغييرات شاملة، تجعل المؤسسات الإعلامية وأهل المهنة في عجلة دائمة للحاق بكل تلك التغييرات والمتغيرات التي إن تباطؤوا عنها سبقتهم، وإن أهملوها فاتتهم، وإن لم يواكبوها لن يستطيعوا إدراك ما يحدث من خلالها وبعدها، فالعالم اليوم ليس كأمس، وصناعة الإعلام اليوم ليست كما كانت في السابق، بل شهدت روافد ومتغيرات وأساليب لم يعد معها شكل الإعلام كما كان.

وتابع الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أنّه وبالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، تسعى هيئة الملتقى الإعلامي العربي لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي شهدت على مدى السنوات الماضية نجاحات عديدة وتميزا مهما لها، فلهم كل الشكر والتقدير والثناء على هذا التعاون المثمر.

وقال الخميس، إنّنا نرحب بشوق بزملائنا الإعلاميين والإعلاميات في بلدهم الثاني الكويت، للمشاركة في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي، متمنين لهم طيب الإقامة، والاستفادة مما يتضمنه الملتقى من فعاليات وأنشطة.

وفي الختام، تقدّم الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي عبدالله الخميس، بجزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لرعايته الكريمة لفعاليات وأنشطة الملتقى، والشكر موصول لوزارة الإعلام الكويتية لتعاونهم المثمر في تحقيق النجاح والشراكة الإستراتيجية التي امتدت عبر 20 عاما، والشكر والتقدير للإعلام الكويتي والعربي الذي دعم وساند الملتقى الإعلامي العربي منذ انطلاقته، وكانوا هم السبب الحقيقي وراء كل نجاح تحقق.