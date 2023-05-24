تنتهي غدا امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2023، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غدا الموافق يوم الخميس 25 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 صباحا، ومن المقرر إعلان النتيجة عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع مديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه جرى التشديد على إجراء أعمال التصحيح، أول بأول ومراعاة الدقة، على أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومن ثم تخصيص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع مديرية التربية والتعليم، حيث يمكن الطلاب والطالبات من الحصول على النتيجة بكل سهولة وهم في أماكنهم دون الحاجة للانتقال إلى المدرسة.

الامتحانات تتم وسط أجواء مناسبة وتنتهي غدا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنّ الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل، والأسئلة من داخل المنهج المدرسي، مشيرا إلى توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة.

التصدي لمحاولات الغش أثناء الامتحانات

ولفت إلى التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، مضيفا أنه جرى إحالة 8 ملاحظين ورئيس لجنة بامتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق، واستبعادهم من أعمال مراقبة الامتحانات، بعد رصد عمليات غش بين الطلاب دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم لمنع الغش، وتم إحالة مراقب للنيابة العامة لقيامه بتصوير امتحان اللغة الإنجليزية لتسريبه.