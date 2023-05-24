انطلاق فعاليات برنامج «مشواري» في مراكز الشباب بالإسكندرية.. 5 مهارات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية قوافل تدريبات برنامج «مشواري» داخل مراكز الشباب، وتشمل تنمية المهارات الحياتية والشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين والإبداع والابتكار والجاهزية للعمل، وكذلك مهارة إدارة المال والمشروعات الصغيرة والادخار، مما يساهم في توجية الشباب والنشء للاستفادة من تلك المبادرة فى حياتهم العادية.

فعاليات برنامج «مشواري»

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن إطلاق المبادرة جاء تحت تحت شعار «أجازتك معانا أحلى»، لأن المديرية تعمل دائما من أجل تنمية وتوعية أعضاء مراكز الشباب من مختلف الأعمار، مشيرة إلى أن كل مبادرة يتم إطلاقها بعد دراستها في وقتها المناسب، لضمان تحقيق أعلى نسبة مشاركة من المواطنين.

5 مهارات في برنامج «مشواري»

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، أن البرنامج يرتكز على 5 مهارات يُجرى تدريب المشاركين عليها، وهي:

- المهارات الشخصية، وتشمل الوعي بالذات، والمرونة المعرفية، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، وحل المشكلات وصنع القرار.

- مهارات التعامل مع الآخرين، وتشمل الاتصال الفعال، والإقناع والتأثير، وأساليب القيادة، والعرض والتقديم، وإدارة النزاع.

- مهارات الإبداع والابتكار، وتشمل العصف الذهني، والتفكير الإبداعي.

- مهارات الجاهزية للعمل، وتشمل كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، وإجتياز مقابلة العمل.

- إدارة المال والمشروعات الصغيرة والادخار.