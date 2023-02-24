محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان بطولة العالم للمصارعة ببرج العرب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، بطولة العالم للمصارعة المقامة بصالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب، بمشاركة نحو 462 لاعبًا من 46 دولة من مختلف دول العالم.

خلال الافتتاح، رحب محافظ الإسكندرية برئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وجميع الوفود الأجنبية المشاركة في البطولة، معربا عن فخره وسعادته البالغة باستضافة عروس البحر الأبيض المتوسط لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، وأكد أن الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا.

محافظ الإسكندرية: مصر تنجح في استضافة الأحداث الكبرى

ووجه الشريف الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وجميع القائمين على تنظيم هذه البطولة، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة، مؤكدا أن استضافة مصر لمثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى يعد مؤشرا هاما على نجاح مصر في استضافة المسابقات الكبرى وأن الإسكندرية دائما سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح أن المحافظة تسعى إلى تذليل أي عقبات، وتُقدم الدعم لإخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور نيناد لالو فيتش رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة، واللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة، والأستاذ فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة ومندوب الاتحاد الدولي، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورؤساء اتحاد المصارعة بدول تركيا، والصين، وجورجيا، والأردن، وممثلي الاتحاد المصري والدولي للمصارعة.

رئيس اتحاد المصارعة: سعداء باستقبال الإسكندرية لنا

وعبر نيناد لالو فيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة عن سعادته بتنظيم البطولة وحسن الاستقبال والحفاوة والرعاية التي يتمتع بها الفرق والوفود في الإسكندرية، كما وجه الشكر لمحافظ الإسكندرية ووزير الشباب لحضورهما، ودعمهما، مُعربا عن تمنياته للمصارعة المصرية بالازدهار والتقدم.

ويشارك في بطولة العالم للمصارعة هذا العام نحو 462 لاعبا من 46 دولة هم: مصر، أمريكا، ألمانيا، أرمينيا، السويد، الأرجنتين، بورتريكو، التشيك، بولندا، الجزائر، هندوراس، سريلانكا، البرازيل، إستونيا، النمسا، أنجولا، نيجيريا، كندا، اكا عدن، فرنسا، لاتفيا، اوزباكستان ، بلغاريا، المغرب، إسرائيل، الصين، أوكرانيا، المجر، غينيا بيساو، الكونغو، فلسطين، تونس، اليونان، رومانيا، النرويج، جورجيا، الأردن، مالدوفا، جنوب أفريقيا، كازاخستان، تركيا، إيران، إكوادور، إيطاليا، البحرين، فنزويلا، وإريتريا.