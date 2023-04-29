الشباب والرياضة تعيد إحياء لعبة الراكيت على شواطئ الإسكندرية (صور)

أعادت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إحياء لعبة الراكيت على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، التي تعد من الرياضات المهمة التى يمارسها المصطافين على الشواطئ لمزيد من الاستمتاع أثناء قضاء اليوم في شواطئ الإسكندرية المختلفة، وذلك أن تعرضت لعبة الراكيت للاختفاء خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن كان يمارسها أعداد كبيرة من عشاق البحر والبلاجات لمواجهة اندثار هذا النوع من الرياضات القديمة التي تجذب الكثرين.

إعادة إحياء رياضة الراكيت

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن المديرية بدأت تدريبات رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية، حيث تجمع عدد من محبي اللعبة التى كانت منتشره على الشواطئ، وقاموا بممارستها على شاطئ الأنفوشى بمشاركة 50 من لاعبي الراكيت السكندريين، وسيتم استمرارة ممارسة هذه الرياضة أسبوعيا يوم الجمعة على شاطئ الأنفوشي الساعة 8 صباحا.

محبو الراكيت في الإسكندرية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية أن رياضة الراكيت تأتي فى إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز بناء المهارات الرياضية بأحياء الرياضات المندثره أو فى طريقها للإندثار، وحرصت المديرية على تجميع الشباب على شاطىء الأنفوشى وخاصة من محبي ممارسة لعبة الراكيت لإحيائها من جديد وأعادة إنتشارها بين الشباب ونقل الخبرات من الأجيال القديمة للأجيال الجديدة والتدريب عليها.