«الإسكان» تكشف تفاصيل إعفاء 80% من قيمة غرامات تأخير سداد أقساط الوحدات

كشف المهندس عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل إعفاء 80% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، لافتًا أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارا بإعفاء 80% من قيمة الغرامات المستحقة المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.

غرامات بسبب عدم دفع الأقساط

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أن بعض الحاجزين يفاجئون بغرامات بسبب عدم دفع الأقساط، مشيرًا إلى أنه بعد التخلف عن سداد عدد من الأقساط يجري اتخاذ إجراءات سحب الوحدة وتوجيه إنذار، مشددًا على أن الدولة تحاول التيسير على الحاجزين بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الحاجزين يدفعون قيمة الوحدات بالتقسيط بأسلوب التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتدخل وسترفع 80% من قيمة الغرامات بشرط أن يسدد كل الأقساط المستحقة عليه.

شروط الاستفادة بقرار الإعفاء

وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان، على ضرورة أن تكون الوحدة في حوزة الحاجز بالفعل، ولم يصدر لها قرار إلغاء تخصيص للحصول على الإعفاء، وحال عدم سحب الوحدة منه يمكنه الحصول على إعفاء من 80% من الغرامة المقررة.