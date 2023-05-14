تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بـ3% من بنك التنمية الصناعية لمحدودي الدخل

كشف بنك التنمية الصناعية عن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%، والتي تتضمن أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري بالنسبة للأعزب 4500 جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر مايو 2023، من بنك التنمية الصناعية، على التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنسبة 3%، يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل

وعن الحد الأدنى لمدة القرض، تكون 7 سنوات، والحد الأقصى 30 عامًا، ومن المميزات التي يقدمها البنك أن لا يوجد مصاريف استعلام.

مميزات التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ويمكن فتح الحساب مجانًا، ويوفر بنك التنمية الصناعية التأمين على الحياة مجانًا، وأيضًا التأمين على الوحدة ضد خطر الحريق، كما لا يوجد أي اعباء إضافية.

برامج التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية أيضًا برامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5% و7%، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، و3%، بتفاصيل وشروط مختلفة قليلًا عن بعضهم.