بعد رحلة نجاح.. رجل أعمال بريطاني يتسول في الشوارع

«الدنيا لا تدوم لأحد».. حكمة عربية يعرفها الجميع وهذا ما ينطبق على صاحب مطعم سابق أصبح متسولا في بريطانيا عقب إدمانه الهيروين وخسارة كل ما يملك.

تسول في الشارع رغم ماضٍ مشرق

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حذَّر جيمي من حدوث هذا الأمر لأي أحد بعد أن حدثت له الكارثة بعد أن انقلبت الحياة بسبب الكحول والمخدرات والسجن، على الرغم من أنه قبل 10 سنوات كان مديرا لشركة ولكن الأيام تبدلت وأصبح يرتدي بدلة رياضية بالية، ويمشي في شوارع مدينة ليدز ويحمل حقيبة نوم ويتسول الأموال من الأشخاص.

الديون والشجار أودت به إلى السجن

وتعرض الشخص لديون كثيرة أثناء إدارة المطعم وكان حينها في منتصف العشرينيات وبسبب الديون الكثيرة أغلق المطعم وذهب للسجن عقب دخوله في شجار وهو في حالة سُكر شديدة، وانهارت حياته بعد أن كان مالك مطعم في شمال ديفون.

عقوبة مدتها 12 أسبوعا وزوجة تختفي وعائلة ماتت بالكامل

قضى عقوبة في السجن مدتها 12 أسبوعا وعندها تركته وجدته وعادت إلى منطقة يوركشاير واختفت في الوقت الذي مات معظم أفراد أسرته أثناء سن المراهقة، ولم يستطع حتى الآن إعادة حياته إلى مسارها الطبيعي.