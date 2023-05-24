قصة مقتل صيدلي حلوان ولاء زايد.. من التعذيب والتهديد إلى سجن المتهمين

حادث أليم تعود أحداثه إلى 8 أشهر ماضية وتحديدا خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما سقط صيدلي حلوان ولاء زايد من شرفة شقته السكنية بمنطقة حلوان، بعد لحظات صعبة من تهديد وتعذيب عاشها على يد 7 أفراد من بينهم زوجته الأولى، لإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة وتطليق الزوجة الثانية.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لمقتل صيدلي حلوان ولاء زايد وفقا لتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، بعدما أسدلت المحكمة اليوم الستار على القضية ومعاقبة المتهمين.

تهديد وتعذيب

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي، عندما فوجئ الصيدلي ولاء زايد بزيارة إلى شقته السكنية بمنطقة حلوان، تضم كلا من زوجته الأولى ووالدها واثنين من أشقاء زوجته مع ثلاثة آخرين، وتعرض المجني عليه لوصلة من التعذيب وأشكال مختلفة من التهديد من أجل إرغامه على تطليق زوجته الثانية والتوقيع على إيصالات أمانة.

رسائل استغاثة على «واتس آب»

خلال وجود المتهمين داخل منزله، أرسل صيدلي حلوان ولاء زايد عدة رسائل نصية على تطبيق «واتس آب» إلى كل من والدته وشقيقته وزوجته الثانية، يستغيث بها أملاً منه أن يستطيع أحدهم أن ينجده من براثن المتهمين.

مكالمة هاتفية بحارس العقار

وعندما قرأت الأم رسالة الاستغاثة من نجلها، اتصلت على الفور بحارس العقار وطلبت منه التوجه إلى شقة ولاء زايد وانقاذه من بين أيدي المتهمين، وعلى الفور طرق حارس العقار باب الشقة السكنية، ولكنه وجد المتهمين في وجهه وطالبوه بعدم التدخل في الأمور العائلية.

سقوط ولاء زايد من شرفة شقته السكنية

عاد حارس العقار إلى غرفته مرة أخرى بعدما فشل في إنقاذ ولاء زايد، وأثناء جلوسه داخل غرفته سمع صوت ارتطام شديد بالخارج، ليخرج على الفور من غرفته ليجد الصيدلي ولاء زايد ساقطاً على الأرض من شرفته غارقاً في دمائه.

القبض على المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الـ 7 أشخاص المتهمين بقتل بصيدلي حلوان ولاء زايد، وأحيلوا إلى النيابة العامة، وخضع المتهمون إلى جلسات طويلة من التحقيق معهم، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة، وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في 9 من شهر نوفمبر الماضي.

المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

وتوالت الجلسات، حتى أسدلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الستار على قضية مقتل صيدلي حلوان ولاء زايد، حيث عاقبت الـ7 متهمين بالسجن من 10 إلى 15 عاماً، بعدما وجهت إليهم تهم استعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد.