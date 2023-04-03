مسلسل ضرب نار الحلقة 12 الليلة على قناة ON.. سجن الكوماندا وطلاق مهرة

يجذب مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023 عددًا كبيرًا من المشاهدين، والذي يقوم ببطولته الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، خاصة بعد الأحداث الساخنة بالمسلسل من سجن الكوماندا ومحاولات زيدان لطلاق مهرة من الكوماندا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار من بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 12 على قناة ON اليوم الاثنين، في 10 مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، وسهير المرشدي، أحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.