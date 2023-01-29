استشاري مناعة: مصر نجحت في تصنيع وتصدير لقاحات كورونا أثناء الجائحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس سابقًا إنَّ مصر منذ اللحظة الأولى لجائحة كورونا استطاعت أن توفر للمصريين كل ما يحتاجون إليه من لقاحات وأدوية، بدءا من إجراء شراكات واتفاقات مع الدول المنتجة كي تكون كل اللقاحات متوفرة، كما دخلت مصر في شراكات مع الصين لتنفيذ مجموعة كبيرة من شحنات اللقاحات.

الكثير من الدول فشلت في توفر اللقاحات

وأضاف رئيس أقسام المناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الكثير من الدول لم تكن تستطيع أن توفر اللقاحات لمواطنيها بهذا الشكل مثلما فعلت مصر، ومنها الدول المنتجة، موضحًا أنَّ مصر استطاعت أن تجري اتفاقيات مع كل الدول المنتجة وتحصل على الاحتياجات من اللقاحات من كل هذه الدول، سواء من الغرب أو الشرق، إضافة لتطوير مركز إنتاج اللقاح المصري من خلال استيراد المواد الخام لتصنيع اللقاحات وتصنيعها بمصر وإنتاج كمية كبيرة وتوفيرها للدول الأفريقية التي لم تستطيع توفير اللقاحات.

فيروس كورونا مازال منتشرا

وتابع رئيس أقسام المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس سابقًا أن فيروس كورونا مازال موجودا ومنتشرا بشكل كبير، رغم أن السلالات الجديدة هي أقل حدة بالمرض ولكنها أكثر انتشارًا، وأي سلالة تظهر يتم دراستها من حيث سرعة الانتشار وحدة المرض واستجابتها للقاحات والأدوية، والسلالة الموجودة حاليًا هي سلالة أوميكرون وهي مهيمنة على كل الإصابات بالعالم ومنه يظهر متحوّرات التي يكون لديها القدر على الانتشار السريع والتهرب المناعي، إذ يتم إصابة من حصلوا على اللقاح أو من أصيبوا مرة أخرى.