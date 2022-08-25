الحكومة: تطعيم 100% من المستهدفين بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محلياً وعالمياً.

انخفاض حالات الإصابة بنسبة 55%

وأشار وزير الصحة إلى أنَّ متابعة المنحنى الوبائي لحالات مرض فيروس كورونا، يشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 55%، وكذا انخفاض حالات الوفيات بنسبة 37%، لافتاً إلى أنَّ متابعة نسب الإشغال الكلية بمستشفيات الفرز والعزل بوزارة الصحة والسكان، تشير إلى تراجع أعداد من يتلقون العلاج من فيروس كورونا.

32.3% من المواطنين تلقوا الجرعة الثالثة التنشيطية

كما أوضح وزير الصحة أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين محلياً من التطعيم بالكامل 50 مليون مواطن، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، موضحاً أنَّ الجرعة الأولى حققت العلامة الكاملة؛ إذ تلقاها نسبة 100% من المستهدفين، فيما تلقى الجرعة الثانية نسبة 78.41% من المستهدفين، أما الجرعة الثالثة التنشيطية فقد استهدفت حوالي 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقى الجرعة منهم نحو 8.098 ملايين مواطن، بنسبة 32.3%.

وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى موقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث عرض الوزير جوانب التنسيق والتعاون التي تتم بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال مرحلتين، تبدأ بالكشف الطبي بلجان وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وهي عملية مُميكنة بالكامل، طبقاً للتوجه نحو التحول الرقمي، ثم يتوجه المواطن إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن لعمل التقييم الوظيفي واستكمال إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

كما أشار وزير المالية إلى أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 14 يناير 2022 حتى 23 أغسطس الجاري، بلغ نحو 692.4 ألف مواطن، تمّ التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، إذ تمّ الانتهاء من الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور في موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال بعض الإجراءات.