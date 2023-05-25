رئيس «خطة النواب»: أعضاء البرلمان حريصون على مصلحة الشعب

علّق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على فرض البرلمان رسوما جديدة، مؤكدا أنّ نواب الشعب حريصون على مصلحة الشعب المصري.

مجلس النواب رفض القانون العام الماضي

وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، أنّ قانون تنمية الموارد عُرض على مجلس النواب قبل عام، مشيرًا إلى أنّ النواب رفضوا القانون بشكله القديم، وعاد إلى وزارة المالية لتعديله ورفع كل ما يمس الفئات العريضة من الشعب المصري.

وأشار إلى أنّ رسوم المغادرة 50 جنيها ومفروضة على الجميع سواء مصري أو أجنبي، وتزيد إلى 100 جنيه على الجميع عدا السائح الذي سيزور المناطق السياحية جنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح.

وأكد أنّ القانون الجديد يقترح رفع رسوم الشراء من الأسواق الحرة لـ3% بدلًا من الرسوم الحالية والمقدرة بـ2%، عدا موظفي السلك الدبلوماسي لأن المعاملة بالمثل.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى عدم وجود رسم التنمية على بعض السلع المستوردة، وتم فرض رسم تنمية موارد بنسبة 10% عليها للإنفاق منها على الدعم والمنح ورفع المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية، ومفروضة على أسماك السالمون المدخن «السيمون فيميه»، والجمبري، والاستاكوزا المستوردة، والجبنة الريكفورد، والأنشوجة، والكافيار، والفواكه المستوردة، والبن المحمص، والشوكولاتة.