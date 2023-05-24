رئيس «إيجاس» في مجلس النواب: حفر 47 بئرا جديدة لاستخراج الغاز خلال 3 سنوات

أكد علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تعمل في إطار منظومة الاكتشافات وتعظيم الإنتاج وإدارة الثروات البترولية، مشيرا الى أهمية الاستثمارات الخارجية والاكتشافات الجديدة.

وأكد «البطل»، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، اليوم، تكاتف كل جهات الدولة لدعم منظومة الاكتشافات والاستثمارات البترولية.

اكتفاء ذاتي وتصدير

ومن جانبه، قال مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن مصر كانت تستورد غاز بقيمة 2.5 مليار جنيه سنويا في عام 2016، وكان تدبير هذا المبلغ يسبب مشكلة كبيرة وقتها، ومع ظهور حقل «ظهر» والاكتشافت الجديدة للغاز حققت مصر اكتفاءًا ذاتيا من الغاز، وبدات الاتجاه للتصدير، وتم أيضا استعادة مصنع إدكو لإسالة الغاز من الشريك الإسباني، وذلك بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، واتجهت إلى الاستثمار في إسالة الغاز، مما حقق عوائد كبرى خاصة بعد ارتفاع أسعاره عالميا مع تغير معادلات التسعيرة لبيع الغاز بعشر أضعاف سعره في السابق.

وأعلن رئيس «إيجاس»، أن هناك 14 مليون مستخدم للغاز، ولو تم حساب الأسر سيكون هناك حوالي 60 مليون مصري مستفيد من الغاز.

إنشاء ألف محطة غاز جديدة

وأضاف «جلال»، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإنشاء ألف محطة جديدة لتمويل السيارات بالغاز، وتم بالفعل إنشاء 60 محطة في هذا الإطار.

وأعلن رئيس الشركة، بدء برنامج حفر 47 بئرا استكشافية جديدة للغاز والزيت في أنحاء مصر خلال 3 سنوات، وهو رقم كبير، وفي سبتمبر المقبل سيتم الحفر في حقل كبير جديد، مشيرا إلى أن هناك خطة لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، رغم اتجاه سعر الغاز للانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية مع انتهاء فصل الشتاء.

وشدد «جلال» على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية في مصر، موضحا أن أعمدة النور تستهلك 6 جيجات في اليوم، وأن استخدام الكهرباء يستهلك 60% من الغاز المصري، ولو تم توفيره وتصديره لجلب دخلا أجنبيا كبيرا لمصر، لذا أصبح ترشيد الكهرباء والاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة، خاصة أن المنازل والسيارات لا تستهلك نسبة كبيرة من الغاز ولا تتجاوز 3% من استهلاك الغاز محليا بشكل مباشر.