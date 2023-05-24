«نقل النواب» توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المرتبط نشاطها بنهر النيل

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، وبحضور ممثلي وزارة النقل، ورئيس الهيئة العامة للنقل النهري اللواء مفيد صلاح، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين جميع الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل (النقل، الزراعة، السياحة، الري، البترول، التجارة والصناعة،) مع وزارتي التخطيط والمالية، لبحث كيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من المجرى الملاحي لنهر النيل من دمياط حتى أسوان، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية لتلك الوزرات جميعا.

«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة للنقل النهري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة للنقل النهري العام المالي الجديد 2023- 2024.

بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للنقل النهري في 2023- 2024، 775 مليونا و346 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي، قدرها 36 مليونا و481 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 5%، إذ جرى تقسيم الموازنة على النحو التالي: موازنة جارية بإجمالي 65 مليونا و906 آلاف جنيه، وموازنة استثمارية بإجمالي 598 مليون جنيه.

الموازنة الاستثمارية للنقل النهري

بلغت الموازنة الاستثمارية للهيئة للنقل النهري للعام المالي المقبل، 598 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري، نحو 650 مليونا بعجز قدره 52 مليون جنيه، بنسبة عجز 8%.