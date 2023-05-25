«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه بالتنسيق مع «المالية»

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، طرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحا أنّ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 16 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما، وفقا لما نشره البنك المركزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي 18 مايو الماضي قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، حيث سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022، أنّ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.