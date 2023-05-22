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البنك المركزي: ارتفاع حجم قروض القطاع العائلي إلى 12.52 مليار جنيه

كتب:

منة العشماوي
11:09 ص | الإثنين 22 مايو 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي، عن وصول حجم قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية تقريبًا 1.6% لتصل إلى 777.04 مليار جنيه نهاية شهر يناير 2023، مقارنة بديسمبر عام 2022 كان 764.52 مليار جنيه.

وبحسب النشرة الإحصائية للبنك فإن حققت الزيادة من ديسمبر 2022، ليناير 2023، قيمة 12.52 مليار جنيه تقريبًا.

ارتفاع قروض القطاع العائلي

كما ارتفعت قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية إذ أنها بلغت 765.59 في نهاية شهر يناير الماضي، فيما وصل في شهر ديسمبر من العام الماضي 2022 إلى 754.84 مليار جنيه، وهو ما حقق زيادة قيمتها 10.75 مليار جنيه خلال شهر ومعدل النمو 1.4%.

قروض القطاع العائلي بالعملة الأجنبية

والنسبة لقروض القطاع العائلي بالعملة الأجنبية، سجلت تقريبًا ما يعادل 11.45 مليار جنيه في نهاية يناير 2023.

وبخلاف المركزي، ارتفعت إجمالي القروض وفقًا للبيانات، المقدمة للعملاء لنحو 4.204 تريليون جنيه في نهاية يناير 2023، وذلك مقابل 4.012 تريليون جنيه.

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بقلم منة العشماوي