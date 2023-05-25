توريد 166 ألفا و773 طن قمح بلدي لـ22 موقعا في كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، إن كمية توريد الأقماح بلغت حتى اليوم الخميس، 166 ألفا و773 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع المضارب بالمحافظة.

متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية

وأشار «الهابط»، فى بيان له، إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، علي تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في كفر الشيخ

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانا.